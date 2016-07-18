Парубій вважає, що світ "позбавляється наївних ілюзій" стосовно Росії

Про це, як передає кореспондент УНІАН, він заявив на прес-конференції.

"В ході роботи Міжпарламентської ради Україна-НАТО, зустрічей з послами ЄС та "Великої сімки", з держсекретарем Джоном Керрі, Вікторією Нуланд ми обговорювали питання стратегічного партнерства, безпеки і протистояння російській агресії. Європа і світ поступово позбавляються від наївних ілюзій, які вони плекали після падіння імперії зла. І це засвідчив і варшавський саміт НАТО", - сказав Парубій.

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Також він додав, що Кремль сам доклав зусиль щодо цього.

"Звільнення від цих ілюзій - це не лише наша заслуга, а й результат зусиль, які докладає до цього Кремль", - зауважив спікер.