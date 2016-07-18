Парубій вважає, що світ "позбавляється наївних ілюзій" стосовно Росії
Світ поступово позбавляється ілюзій стосовно Росії, вважає голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Про це, як передає кореспондент УНІАН, він заявив на прес-конференції.
"В ході роботи Міжпарламентської ради Україна-НАТО, зустрічей з послами ЄС та "Великої сімки", з держсекретарем Джоном Керрі, Вікторією Нуланд ми обговорювали питання стратегічного партнерства, безпеки і протистояння російській агресії. Європа і світ поступово позбавляються від наївних ілюзій, які вони плекали після падіння імперії зла. І це засвідчив і варшавський саміт НАТО", - сказав Парубій.
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Також він додав, що Кремль сам доклав зусиль щодо цього.
"Звільнення від цих ілюзій - це не лише наша заслуга, а й результат зусиль, які докладає до цього Кремль", - зауважив спікер.