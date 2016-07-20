Шість країн, включно з Україною, приєдналися до продовжених санкцій ЄС щодо Криму

Про це йдеться в повідомленні ради ЄС.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ліхтенштейн і Норвегія, які входять в Європейський економічний простір, а також Україна і Грузія приєднуються до рішення Ради ЄС від 17 червня про продовження санкцій до 23 червня 2017 року", - сказано в ньому.

Зазначається, що ці країни будуть забезпечувати відповідність своєї політики до цього рішення.

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"Європейський союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ці санкції ЄС включають заборону: на імпорт в ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі (зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити у кримські порти); експорт певних товарів і технологій в Крим, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.