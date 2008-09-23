Уряд і парламент показали, кому вони служать - експерт

У бюджеті-2009 очевидна тенденція до "підгодовування" державних чиновників за рахунок трудящих, вважає голова Національного Форуму профспілок Мирослав ЯКИБЧУК.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За його словами, в той час, коли Держуправління справами одержить на 341 млн. грн. більше, ніж минулого року, Кабмін – на 73 млн., а парламент – на 191 млн., у бюджеті-2009 де-факто ігнорується норма про зрівняння мінімальної зарплати й офіційного прожиткового мінімуму.

"Ця норма, - стверджує лідер профспілок, - зафіксована в Генеральній угоді між урядом, роботодавцями і профспілками на 2008-2009 роки. І тепер, коли йдеться про те, щоб виконувати взяті на себе зобов`язання, Кабінет міністрів показав, чиї інтереси вони насправді захищають".

Як зазначив М.ЯКИБЧУК, із першого кварталу наступного року прожитковий мінімум становитиме 723 грн., а мінімальна зарплата - 630 грн., але з обмовкою, що вона повинна виплачуватися роботодавцями на рівні, не меншому, ніж встановлений прожитковий мінімум. "Тобто, уряд таким чином знімає з себе відповідальність за дотримання власних зобов`язань, а іншими словами - умиває руки", - заявив голова Форуму профспілок.

За його словами, профспілки змушені жорстко - аж до протестних акцій - реагувати на таку політику подвійних стандартів.

Більш того, М.ЯКИБЧУК упевнений, що замість державної політики, спрямованої на створення нових робочих місць, уряд займається соціальним популізмом. За його словами, проект бюджету, запропонований урядом, абсолютно не направлений на розвиток економіки і не співвідноситься з реальністю.

"Зростання ВВП передбачено на рівні 4%, а інфляція – 13%. Чи не дуже оптимістичні показники, якщо врахувати, що в новому бюджеті на виплати ощадбанківських компенсацій передбачено 10 мільярдів гривень? Ці економічно необгрунтовані виплати призведуть до нового витка інфляції", - підкреслив М.ЯКИБЧУК. Справжня соціальна політика, впевнений він, полягає не в тому, щоб більше роздати виборцям грошей, а в тому, щоб примусити економіку працювати краще, й, таким чином, стимулювати роботодавців виділяти більше коштів на соціальні програми.

Окрім бюджету, профспілки, за словами М.ЯКИБЧУКА, мають й інші претензії до рішень влади. Зокрема, профспілки обурені наміром парламенту законодавчо збільшити відрахування до Пенсійного фонду із зарплати працівника на 3%, тобто довести до 5%. Крім того, з 2009 року прибутковий податок для працюючого зростає з 14% до 15%.

"В результаті прийнятих законодавчих поправок найнятий робітник віддаватиме 20% заробітку. При цьому влада робить усе, щоб полегшити навантаження роботодавцям. Підприємства відраховуватимуть до Пенсійного фонду вже не 33,2%, а 30%", - сказав М.ЯКИБЧУК, підкресливши, що "уряд і парламент показали, кому вони служать – армії чиновників, олігархам і власникам підприємств. А наповнювати бюджет вони збираються за рахунок трудящих, які й без того бідно живуть".