Прогрес у Мінських угодах потрібен у терміновому порядку - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю Rhein-Nektar Zeitung, пише Європейська правда.

"Процес триває. Мінські угоди залишаються основою для наших нинішніх зусиль. Вони визнані всіма сторонами", - зауважила вона.

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"Вони сприяють тому, що можна запобігти ще більшому кровопролиттю. Проте, це правда, що нам потрібно добитися прогресу в терміновому порядку", - наголосила Меркель.

"Тому я буду продовжувати працювати разом з президентом Франції, з Україною і Росією задля миру в Україні", - підкреслила канцлер Німеччини.

Нагадаємо, раніше президент Французької Республіки Франсуа Олланд наголосив, що Російська Федерація і Україна повинні виконати Мінські угоди у найкоротші терміни.

"Президент Республіки закликав утриматись від будь-якої ескалації, яка ускладнить досягнення цієї мети. У цьому контексті він ще раз згадав про зобов’язання Франції та висловив готовність знову зустрітися у Нормандському форматі", - процитували Олланда у посольстві Франції.



