Кабмін продовжив і розширив санкції проти компаній і громадян, які підтримують агресію РФ

Відповідну постанову №639 оприлюднено на сайті уряду.

«Рішення пропонує посилити санкційну політику шляхом розширення переліку фізичних і юридичних осіб, які сприяють або фінансують тероризм в Україні, створюють загрози національним інтересам і національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України, – йдеться в пояснювальній записці до документа. – Введення санкцій по відношенню до агресора є одним із ключових і дієвих інструментів нашої держави і міжнародного співтовариства щодо протидії збройної агресії Російської Федерації, цинічного ігнорування і порушення принципів і норм міжнародного права і міждержавних відносин».

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В документі не уточнюються фізичні особи і компанії, до яких можуть бути застосовані обмежувальні заходи або продовжено строк їх дії. Проте наголошується, що відповідні пропозиції винесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів заявляв, що Кабмін запропонував продовжити санкції щодо 388 фізосіб і 105 юридичних осіб, а також розширив перелік фізосіб і юросіб, проти яких пропонується застосувати санкції, на 259 осіб і 46 юросіб.

Політика персональних і корпоративних санкцій застосовується українською владою з 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Санкції затверджуються Радою нацбезпеки і оборони і закріплюються указом президента України.