Турчинов: у кулуарах Ради зовсім не відчутно, що Україна перебуває в умовах війни

Відчуття відповідальності нардепів перед Україною з часів початку війни на Донбасі притуплюється, домінують інтереси у зростанні рейтингів. Про це секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов розповів в інтерв'ю УНІАН.

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"У 2014 році загроза втрати країни висіла в повітрі. 1 березня Рада Федерації РФ дає дозвіл Путіну на введення військ на територію України. Захоплений Крим, відбувається захоплення держадміністрацій від Одеси до Харкова, по всьому південно-східному периметру нашої країни, міліція пропускає, а, іноді, підтримує провокаторів. Початок війни на Донбасі... Тоді всі розуміли, наскільки велика загроза. І багато хто, в тому числі, з депутатськими значками, хто вважав себе українцем, чітко усвідомлювали свою відповідальність за долю країни, нашу свободу і незалежність. А йшлося саме про збереження та спасіння країни", - сказав Турчинов.

Секретар РНБО вважає, що проблема ефективності роботи нинішньої Ради не спікера, а у відсутності відчуття величезної відповідальності перед країною депутатів: "Зараз загрози і виклики, які стоять перед Україною, не стали менше, ніж у 2014 році. Але те, що вже є армія, Нацгвардія, силові структури, є, врешті-решт, влада в центрі і на місцях, немає загрози життя за межами зони проведення АТО – притуплює відчуття небезпеки".

Турчинов підкреслив, що багато нинішніх депутатів, які люблять просторікувати про проблеми національної безпеки, не були ні в окопі, ні на передовій.

"Вони не замислюються, що наші воїни кожен день бачать кров і смерть своїх товаришів, що своєчасне прийняття окремих законів може врятувати людські життя, зміцнивши оборону нашої країни. В результаті, відбувається девальвація відповідальності перед країною. Домінують інтереси зростання рейтингів, якихось політичних і корпоративних проектів. А відповідальність перед країною за її безпеку, за її майбутнє, відходить на задній план. І це – найголовніша проблема нинішнього складу ВР. Тому що, з одного боку, Україна продовжує перебувати в умовах війни. З іншого боку, в Києві, в парламентських кулуарах, це зовсім не відчутно", - підсумував секретар РНБО.