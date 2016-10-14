Наступного року на озброєння планується витратити близько 11 мільярдів гривень – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив після церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

«Не все, що здатен виробити ВПК, ми можемо дозволити собі придбати. Тим не менше, наступного року на закупівлю та ремонт озброєнь плануємо витратити близько 11 млрд грн», - заявив він.

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Також, Петро Порошенко повідомив, що протягом поточного року Збройні сили України отримали близько 2 тис. одиниць озброєння та військової техніки.

За його словами, наступного року річний воєнний бюджет становитиме 64 млрд грн.

«Та ми використовуємо його максимально ефективно, і день за днем зміцнюємо обороноздатність країни. Лише протягом поточного року Збройні сили отримали близько 2 тисяч одиниць озброєння та військової техніки», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету-2017, бюджет Міноборони в наступному році планується збільшити порівняно з 2016 роком на 15% - до 64 млрд грн.