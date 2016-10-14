Наступного року на озброєння планується витратити близько 11 мільярдів гривень – Порошенко
Наступного року на закупівлю та ремонт озброєння для української армії планується витратити близько 11 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив після церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.
«Не все, що здатен виробити ВПК, ми можемо дозволити собі придбати. Тим не менше, наступного року на закупівлю та ремонт озброєнь плануємо витратити близько 11 млрд грн», - заявив він.
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Також, Петро Порошенко повідомив, що протягом поточного року Збройні сили України отримали близько 2 тис. одиниць озброєння та військової техніки.
За його словами, наступного року річний воєнний бюджет становитиме 64 млрд грн.
«Та ми використовуємо його максимально ефективно, і день за днем зміцнюємо обороноздатність країни. Лише протягом поточного року Збройні сили отримали близько 2 тисяч одиниць озброєння та військової техніки», - заявив президент.
Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом держбюджету-2017, бюджет Міноборони в наступному році планується збільшити порівняно з 2016 роком на 15% - до 64 млрд грн.