Порошенко про ракетні випробовування: У Москві понервували, значить, ми все зробили добре

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії вручення державних нагород з нагоди Дня Збройних Сил України в Києві.

За словами Порошенка, в Україні відновлено певну кількість зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук-М1.

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«Налагоджуємо виробництво на вітчизняних підприємствах надвисокочастотних приладів до таких комплексів. Закуплено близько десяти нових і модернізованих радіолокаційних станцій», - додав президент.

На його думку, «ефективність проведеної протягом року роботи засвідчено під час нещодавніх контрольно-льотних випробувань зенітних керованих ракет».

«Єдине, що у Москві трохи понервували. Що ж, значить, ми все зробили добре й правильно», - заявив Порошенко.