В Україні висловились щодо новорічного теракту у Стамбулі

Президент України Петро Порошенко засудив теракт у Стамбулі, який стався в одному з нічних клубів міста у новорічну ніч.

«В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч у Стамбулі, який спричинив десятки людських жертв. Ми поділяємо скорботу турецького народу. Сумуємо разом з тими, хто втратив рідних та близьких», - йдеться у тексті співчуття, направленому президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

«Від імені народу України та від мене особисто прошу передати глибокі співчуття і слова підтримки родинам загиблих і побажання найскорішого одужання усім пораненим», - зазначив Порошенко.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Тwitter.

"Рішуче засуджую жорстокий теракт у Стамбулі в новорічну ніч. Мої думки з сім'ями жертв. Тероризм має бути зупинено", - написав він.

Strongly condemn a brutal terrorist attack in #Istanbul on NY night. My thoughts are with families of victims. Terrorism shall be stopped.