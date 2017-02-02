Україна та НАТО не планували обговорення системи протиракетної оборони

Про це заявив виконувач обов’язків голови представництва України при НАТО Єгор Божок, коментуючи інформацію щодо відкладення переговорів представників альянсу та Києва про використання системи ПРО в Європі, передає Радіо Свобода.

Український дипломат заявляє, що в України та НАТО є значно нагальніші теми для переговорів.

"Ми не планували й не обговорювали з НАТО питання консультацій щодо ПРО. У нас на порядку денному інші, важливіші на сьогодні, теми. У нас на порядку денному більше Чорне море: безпекова ситуація в цьому регіоні, поглиблення взаємодії між Україною та НАТО з метою посилення безпеки та стримування агресії в Чорному морі. А про наслідки розміщення ПРО в Румунії не було ні розмов, ні планів проводити такі розмови. Я не знаю звідки журналіст взяв цю інформацію", – заявив Божок.

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Офіційний представник НАТО, що побажав зберегти анонімність, коментуючи ситуацію для Радіо Свобода зауважив: "Жодна зустріч з жодною країною не була скасована. Ми будемо продовжувати обмінюватись інформацією та консультуватися і співпрацювати з нашими сусідами і партнерами"

Він наголосив, що НАТО визнає і поважає інтереси інших країн щодо систем протиракетної оборони НАТО.

"Останніми роками ми обговорювали питання ПРО з нашими партнерами і продовжуємо взаємодію з цього питання, адже метою НАТО є, наскільки це можливо, щодо ПРО зберігати прозорість, особливо, в період, коли ми підвищуємо нашу обороноздатність", – додав він.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що НАТО відклало плани щодо зустрічі з українською владою для переговорів з використання системи протиракетної оборони в Європі.

Сповільнення переговорів пояснюється можливою надмірною реакцією РФ. Деякі дипломати вважають, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо альянс хоче уникнути подальшого підриву відносин із Росією. Але інші союзники побоюються, що альянс ризикує, проявляючи нерішучість у допомозі такому партнеру як Україна.