У Мінюсті не сподіваються на швидкий розгляд позову України до Росії міжнародним судом

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, відповідаючи на запитання журналістів.

«Там (у Міжнародному суді – УНІАН) дуже швидкого рішення не буде», – сказала Севостьянова.

Вона пояснила, що такого роду позови Міжнародним судом ООН не розглядалися дуже давно, крім того, для подачі позовів необхідно виконати багато підготовчих процедур.

Водночас Севостьянова зазначила, що така практика щодо термінів розгляду є нормальною.

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При цьому представник Мінюсту прогнозує, що термін розгляду позовів України до Росії займе 5–7 років. «У нас, можливо, це буде 5–7 років… Суд розуміє важливість питання», – зазначила Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН. Україна подала позов проти Росії до міжнародного суду ООН у Гаазі 16 січня, суд проведе публічні слухання за позовом 6-9 березня.

Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У позові Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

Крім того, Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Як зазначав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, “в рамках незаконної агресії в Україні Російська Федерація нехтує основоположними правами людини, якими наділений кожен громадянин України. Ми намагалися врегулювати існуючі спори шляхом переговорів протягом більше двох років, але Росія не бажає припинити свої порушення міжнародного права. Тому ми подали позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за ці порушення і відновлення прав українського народу, гарантованих цими міжнародними договорами, учасником яких є Російська Федерація”.

Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи судом по суті.