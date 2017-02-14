Організатори конференції назвали 2017 рік критичним для ЄС і України

У доповіді під назвою "Пост-правда, пост-Захід, пост-порядок?" вказується на загрози з боку ісламістів, маніпуляції інформацією та її використання як зброї, ситуацію з безпекою у Європі, Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході, повідомляє "ЄвроПравда".

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"На Заході і за його межами антиліберальні сили міцнішають. Зсередини західні суспільства турбує поява популістських рухів, які виступають проти критичних елементів ліберально-демократичного статусу-кво. Ззовні західні суспільства стикаються з неліберальними режимами, які намагаються поставити під сумнів демократію і послабити міжнародний порядок. І Західні держави, схоже, не бажають і не здатні ефективно вирішувати великі кризи – Сирія є яскравим прикладом цього", - йдеться у передмові документу.

У доповіді відзначається, що поки деякі союзники США глибоко стурбовані своєю безпекою, ситуація поза межами НАТО ще гірша.

"Незважаючи на зменшення уваги міжнародного співтовариства, збройний конфлікт на сході України "далекий від замороження", як про це заявив заступник начальника спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг", - йдеться у документі.

"Хоча до повного виконання Мінських угод, схоже, ще далеко, все більше політиків починають міркувати про перегляд санкцій ЄС, які безпосередньо пов'язані з цими угодами… Для українців і решти Європи 2017 рік – з наступаючими виборами в найбільших європейських країнах і новою адміністрацією США – буде критичний", - зазначають автори.

Автори окремо наголошують на загрозах дезінформації, масштаб якої в останні роки зростає, і її здатності впливати на політичні структури, що зрештою має непрямі наслідки для безпеки.

"Головна загроза полягає в тому, що довіра громадян до ЗМІ і політиків може ще більше ослабнути, створюючи порочне коло, яке загрожує ліберальній демократії", - йдеться у доповіді.