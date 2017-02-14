Головною правовою проблемою "Мінська" є об'єднання політичних і гуманітарних питань – експерт

Про це сказала на брифінгу юрист Української Гельсінської спілки з прав людини, представник полонених військових у Європейському суді з прав людини Надія Волкова.

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«Головною правовою проблемою Мінських угод є об’єднання політичних і гуманітарних питань в одному процесі, і це призводить до складних наслідків, коли гуманітарні питання, такі, як звільнення полонених, використовуються в політичних цілях», – зазначила вона.

За словами експерта, такий підхід відповідно до міжнародного гуманітарного права є воєнним злочином, а особи, які беруть безпосередню участь у цих процесах, можуть стати об’єктами переслідування міжнародного кримінального суду.

Волкова наголосила, що ще одним із негативних ефектів перемовин у Мінську є відсутність статусу для людей, яких утримують на території ОРДЛО й потім звільняють.

Також вона зазначила, що правоохоронні органи в Україні мають «совкову» свідомість, бо, як у справі полковника Івана Без’язикова, застосовують сталінські методи й діють за принципом – якщо потрапив у полон, то автоматично став зрадником.

«У такий спосіб порушується дуже багато універсальних правових принципів, й один з основних – презумпція невинуватості», – додала адвокат.

Волкова повідомила, що на початку березня коаліція організацій, включно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Медійною ініціативою за права людини та Харківською правозахисною групою, запропонує новий формат переговорів із залученням країн – партнерів України й авторитетів світового рівня, зокрема, з розмежуванням політичних і гуманітарних питань, а також розмежуванням питань щодо окупованого Криму та збройного конфлікту на сході України.