Климпуш-Цинцадзе оцінила наявність реальних інструментів примусити Росію виконати рішення суду в Гаазі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо роботи представників України у Міжнародному суді ООН в Гаазі, Климпуш-Цинцадзе нагадала, що наразі Міжнародний суд ООН розглядає питання про запровадження або незапровадження тимчасових заходів щодо Російської Федерації, про які просить Україна.

Вона зауважила, що суд до двох місяців може ухвалювати рішення щодо тимчасових заходів.

"Що стосується розгляду справи по суті, то тільки після того, як це первинне рішення буде ухвалене, суд вирішить, чи буде він далі розглядати справу по суті, і буде вирішувати, який буде графік того розгляду", - зазначила урядовець.

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Водночас, на запитання про побоювання щодо можливості лише декларативного значення рішення суду, яке так ні до чого і не зобов'яже Росію, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Якщо таке рішення буде ухвалене, воно буде обов'язковим до виконання Російською Федерацією".

"Інша справа, що дійсно реальних інструментів для примусу Російської Федерації виконувати рішення Міжнародного суду ООН є, як мінімум, небагато. Разом з тим, це дає додаткові не суто політичні, не суто дипломатичні, а правові аргументи для того, щоб продовжувати тиск на Російську Федерацію, для того, щоб припинити її агресію проти України", - зауважила віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов у Міжнародний суд ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за скоєння актів тероризму та дискримінації під час агресії проти України.

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У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які скоїли низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса біля Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна наголошує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ упродовж розгляду справи Судом по суті.

6-9 березня в Суді в Гаазі відбулись публічні слухання у справі «Україна проти Росії».

9 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія визнає рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі за позовом України.