Експерти: рішення ВР щодо Стельмаха є більше політичним, ніж правовим

Українські експерти вважають, що рішення Верховної Ради стосовно діяльності Національного банку України та голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, ухвалене сьогодні під час позачергового пленарного засідання, носить більше політичний характер, ніж правовий.

Про це свідчать результати опитування політичних експертів, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», передані УНІАН.

Зокрема, за словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира ФЕСЕНКА, ВР ухвалила чергове політико-правове рішення, де політики значно більше, ніж права. На його думку, ця постанова є не зовсім правомірною, оскільки не повною мірою відповідає вимогам Конституції. “Ситуація опиняється в глухому куті. Звільняється СТЕЛЬМАХ, але при цьому не призначається новий керівник НБУ. Думаю, що вихід із ситуації - добровільна відставка СТЕЛЬМАХА”, - сказав він. При цьому, за словами В.ФЕСЕНКА, в цьому питанні треба шукати компроміс між Президентом і парламентом. “Потрібна компромісна фігура на посаду голови Нацбанку, яка б могла зберегти незалежність установи, а також змогла б забезпечити ефективну діяльність в умовах економічної кризи”, - додав він.

В свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що Верховна Рада мала право ухвалити таке рішення, але воно не має жодних юридичних наслідків. “Практика, яку спочатку запровадив Президент України, суперечить здоровому глузду. Зробити можна, але що робити з тими підписами, які протягом 4 років підписував голова НБУ? Я не є юристом, але мені здається, що тут мало здорового глузду”, - сказав він.

При цьому директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що Верховна Рада, приймаючи певне рішення, має право згодом його скасувати. В той же час, за його словами, правові наслідки скасування постанови про призначення В.СТЕЛЬМАХА, мають відповідати Конституції. Він нагадав, що в статті 85 Конституції чітко записано, що Верховна Рада призначає і звільняє з посади голову НБУ за поданням Президента України, але в даному випадку ця стаття Конституції дотримана не була. “Зараз виникне конфлікт, до якого може бути залучений Конституційний Суд України”, - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

Водночас президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО зауважив, що згідно з Конституцією Верховна Рада має право скасовувати свої рішення з будь-яких причин. Але, наголосив він, важливо при цьому, щоб Конституційний Суд не визнав, що це вирішено неконституційним способом. “Я думаю, що зараз після фактично висловленої недовіри голові Нацбанку парламент міг би прийняти рішення про скасування його призначення. Таким чином можна обійти Президента, який повинен подати подання про зняття СТЕЛЬМАХА”, - сказав він. При цьому М.МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що юристи можуть дискутувати, але за змістом рішення про усунення В.СТЕЛЬМАХА є правильним. “Верховна Рада діє не скільки за духом закону, скільки з метою повернути довіру до гривні, а також, щоб в Європі не склалась думка про те, що НБУ і далі буде продовжувати спекуляції на валютному ринку”, - сказав він.