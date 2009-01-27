Перший прем'єр України вважає, що країна може збанкрутіти вже у березні

Перший прем`єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд ФОКІН вважає, що через зростання ціни на природний газ Україна вже в березні 2009 року може зіткнутися з проблемою банкрутства всієї фінансово-економічної системи держави.

Таке припущення В.ФОКІН висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» (№3 від 27 січня 2009 року).

«Дуже ймовірно, що в березні виникне ситуація, близька до банкрутства... всієї фінансової і економічної системи держави. Заводи зупиняться, з`являться армії безробітних. Це станеться, якщо не будуть вжиті екстраординарні заходи», - сказав В.ФОКІН.

На його думку, кінцевий споживач природного газу за умови переходу України на середньоєвропейські розрахунки вартості імпортного газу змушений буде платити в 4 рази дорожче, порівняно з попереднім періодом. «Раніше ми платили трохи більше близько 179 доларів за тисячу кубиків, а зараз виходить удвічі дорожче. Але це ще не все: 360 доларів - ціна на кордоні з Росією. А споживачі на західному кордоні по скільки матимуть за цей газ, враховуючи 20-процентний податок на додаткову вартість? По-друге, долар теж виріс. Ті, хто розраховується в гривнах (внутрішні споживачі), мають платити майже вдвічі більше. Ось і виходить: двічі по два – чотири», - пояснив він.

Екс-прем`єр вважає, що Туркменістан відмовився від прямих угод з Україною про постачання природного газу через несумлінність української сторони у взаєморозрахунках. «Для розрахунку використовували клірингову (перевідну) основу: ми розплачувалися продукцією, товарами. Але! Виявилися недобросовісними партнерами. Розрахунки постійно затримували. Дуже часто наші товари не відповідали якості, стандартам тощо. Нерідко ми свою продукцію нав`язували. Все це привело до того, що туркменам стало вигідніше оптом продавати газ росіянам: одержати за це тверді гроші і не морочити собі голову з Україною», - зазначив В.ФОКІН.

Крім того, на його думку, Україна фактично спровокувала підвищення ціни на російський газ. «Росія спочатку пропонувала нам ціну порівняно невисоку. Але українські керівники постійно шукали в неї уразливі місця, переводили суто економічні відносини в площину політичну. Навіщо, приміром, порушувати питання щодо Чорноморського флоту, якщо в міждержавному договорі чітко прописаний термін - до 2017 року? Далі посварилися через маяки, які нам і на хрін не потрібні: вони обслуговують ЧФ. Додатково до всього, почали переписувати історію...», - додав перший прем`єр-міністр України.