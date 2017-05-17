Генерал армії РФ і чоловік з охорони Путіна: стало відомо, хто керував "евакуацією" Януковича з України

Українське слідство встановило особи та отримало докази участі російського генерала і охоронця президента РФ Володимира Путіна у переправленні колишнього президента Віктора Януковича в РФ в 2014 році. Про це прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський розповів в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

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За словами Донського, спочатку, Янукович з Харкова, після невдалого так званого з'їзду південного сходу України, коли все пішло не за сценарієм, полетів у Донецьк до Ахметова.

"Насправді він потрапив туди (в РФ — УНІАН) двічі. Перший раз — в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. З селища Урзуф Донецької області, на узбережжі Азовського моря, його разом з Клюєвим, частиною особистої охорони і супроводжуючими особами (мова йде про співмешканку Януковича, Любов Полєжай. — ред.) двома вертольотами ЗС Росії перекинули в Єйськ. Як ці вертольоти не виявили українські прикордонники — питання відкрите", - розповів Донський.

Після цього на території Російської Федерації Янукович перебував десять—дванадцять годин, зробив внутрішній переліт по країні, з Єйська в Анапу, вже на військово-транспортному літаку. Зустрічався з кимось із російської влади, на сьогодні не доведено.

"Близько 13.00 за Києвом він вилетів з Анапи в Гвардійське, на військовий аеродром під Сімферополем, який в той час орендував Чорноморський флот Росії. У Криму, на базі флоту, що перебував до ночі з 23 на 24 лютого, і вже тоді військовим кораблем ЧФ відправився знову на територію російської Федерації", - розповів Донський про подальші кроки Януковича.

Прокурор назвав також основних кураторів "евакуації" екс-президента: "У нас є доказ щодо генерала російської армії, що керував операцією з переміщення Януковича з Донецької області в Краснодарський край і звідти в Крим. Встановлено і особу людини з охорони президента Росії. Ці двоє очолювали групу виконавців, одночасно координуючи їхні дії з начальником охорони Януковича Кобзарем і співробітником охорони Бернацьким. (Обидва залишилися в Росії. — ред.)".

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, ведення агресивної війни, тобто злочини, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

4 травня відбулось підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради. Однак у засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати проведення відеоконференції з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду буде проходити тільки під час підготовчого судового засідання.