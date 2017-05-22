Київ надасть юридичну оцінку скарзі Росії у СОТ щодо запроваджених санкцій – Мін’юст

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Україна надасть належну юридичну оцінку запиту Росії до органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі (СОТ) на проведення консультацій у зв'язку з запровадженими санкціями проти РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко повідомив сьогодні журналістам в Києві.

«Їхні скарги у СОТ знайдуть належну юридичну оцінку з боку України як так само члена СОТ», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Росія направила в орган з вирішення спорів Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з запровадженими Україною санкціями проти РФ.

«Росія направила в орган з вирішення спорів Світової організації торгівлі (СОТ) і уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями, що постійно запроваджуються з 2014 року, заборонами, особливими вимогами та процедурами щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну», - повідомив керівник Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

За його словами, російський запит охоплює в цілому сотні елементів українських нормативних актів і стосується порушень ряду базових угод СОТ.

«На території України забороняється або дискримінаційним чином обмежується діяльність сотень російських компаній - виробників і постачальників товарів і послуг», - додав міністр.

«Кількість антиросійських заходів, їх характер, охоплення галузей, що підпадають під обмеження, свідчать про те, що Україна системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі, інші норми міжнародного права», - вважає Орєшкін.

Відповідно до процедур СОТ запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, мають бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного рішення в ситуації, що склалася. Як правило, якщо консультації не приносять очікуваного результату, у сторони, яка подає запит, є право розпочати другу стадію спору - передачу справи на розгляд третейської групи.