Москву влаштовує газова угода з Києвом

Росія не має наміру переглядати газову угоду з Україною, заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ. Так він відповів на запитання словацької газети "Правда" про намір Юлії ТИМОШЕНКО, яка після виборів в Україні одержала шанс сформувати уряд, переглянути недавню угоду з Росією по газу.

За словами С.ЛАВРОВА, «звичайно, врегулювання «газового» спору у відносинах між Росією і Україною прийшлося не до душі деяким українським політикам, які використовували його як передвиборний “козир”. Але це їхнє право висловлювати свою точку зору. Ми, принаймні, не збираємося переглядати підписану 4 січня ц.р. Угоду між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Керівник МЗС РФ вважає, що «ця логіка, зрештою, запанує і в думках супротивників вказаної Угоди. Такий крок був би чреватий повторенням нового “газового” конфлікту в Європі з усіма наслідками, що випливають з нього. Переконаний, що в такому повороті подій ані споживачі, ані постачальники газу не зацікавлені».

На запитання, чи не слід побоюватися нової кризи, через яку центральноєвропейські країни можуть знову зіткнутися з перебоями в поставках російського газу, С.ЛАВРОВ заявив: «Побоювання країн Європи з приводу своєї енергетичної безпеки безпідставні. Російська сторона має намір твердо і неухильно виконувати всі «газові» домовленості з європейськими партнерами».

При цьому С.ЛАВРОВ запевнив, що «спроби приписати нам використання «енергетичної зброї» і з метою політичного тиску позбавлені підстав. В результаті наших угод з Україною енергобезпека Європи тільки зміцнилася: тепер поставки газу до України і його транзиту до Європи розведені, зросла прозорість наших відносин у цій сфері. Переведення паливно-енергетичної співпраці на дійсно рівноправну, взаємовигідну і ринкову основу – це те, чого ви вимагали від нас».

Текст інтерв`ю С.ЛАВРОВА словацькій газеті «Правда» опублікований на офіційному сайті МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про намір після парламентських виборів в Україні переглянути цю газову угоду. Так, 27 березня вона заявила, що вважає неприпустимим існування компаній-посередників при поставках до України російського і туркменського газу. «Я не вважаю, що між Україною і Росією, Україною і Туркменістаном потрібен посередник. Нас сполучає одна надійна труба, і я не думаю, що нам потрібно вмонтовувати в неї якусь компанію, як би вона не називалася, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. – Я вважаю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб перейти до прямих контрактів (контрактів на поставку російського і туркменського газу до України – УНІАН)».