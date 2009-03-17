Тимошенко знайшла майже 400 мільйонів для одного заводу

Харківському державному авіаційному виробничому підприємству буде виділено зі Стабілізаційного фонду 383 млн. грн. з 500 млн. грн., передбачених на галузь авіабудування, для добудови 9 літаків, які на сьогодні перебувають на стадії готовності понад 90%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, спілкуючись з працівниками ХДАВП.

«Ці гроші у Стабілізаційному фонді є», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що найближчим часом спільно з керівництвом підприємства буде складено план-графік щомісячного надходження грошей зі Стабфонду.

За словами прем`єр-міністра, добудова 9 літаків дасть змогу забезпечити додатково тисячу робочих місць на підприємстві, а їх продаж принесе 212 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що парламенту необхідно прийняти законопроект про підтримку авіабудування, розроблений Вячеславом БОГУСЛАЄВИМ (фракція Партії регіонів). Цим законом авіабудівні підприємства буде звільнено від плати за землю і вони зможуть ввозити іноземні комплектуючі на пільгових умовах, зазначила вона.

Прем`єр висловила сподівання, що такий закон буде прийнято більшістю складу Верховної Ради, зокрема депутатами Партії регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла через три місяці знову відвідати ХДАВП, щоб подивитися, яких результатів підприємство досягло за цей період.

Наприкінці відвідин авіазаводу прем`єр була присутня на демонстраційному польоті літака Ан-74ТК-300.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня під час зустрічі з колективом Київського авіаційного заводу “Авіант” Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд планує спрямувати 200-250 млн. грн. на підготовку замовлень для цього підприємства.

«Будемо все робити для того, щоб мінімум 200-250 млн. грн. на підготовку виробництва, на підготовку замовлень було на завод спрямовано», - зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ці кошти буде взято або зі Стабілізаційного фонду, або за рахунок пільгових довгострокових кредитів, або за рахунок передоплати від замовників.

Довідка УНІАН. Харківський авіазавод спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основними конкурентами Ан-74Т-200А є турбогвинтові транспортні літаки CASA 295 (Іспанія) і C-27J (Локхід-Мартін, США). Потенційний ринок збуту Ан-74Т-200А – країни Близького Сходу, Африки, Азії та Південної Америки.