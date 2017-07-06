Луценко назвав регламентний комітет Ради "групою, де ворон ворону око не виклює"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що Регламентний комітет Верховної Ради, який сьогодні розглядає подання щодо народного депутата Максима Полякова, перетворився в "групу, де ворон ворону око не виклює". Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив після висловлювання членами комітету думок з приводу подання перед ухваленням рішення.

"Ви відкрито проголосили тезу про неприпустимість притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів... Мені здається, ви не народні депутати, члени "групи 421", де ворон-ворону око не виклює", - сказав Луценко.

Читайте такожПротиправні дії Полякова і Розенблата було виявлено під час розслідування справи про "бурштинову мафію" – Луценко

Він нагадав депутатам, що, вступаючи на посаду генпрокурора, з парламентської трибуни обіцяв, що відтепер недоторканних в Україні не буде.

"Цей час настав. Ніякі статуси перешкодою не будуть. Якщо людина вчиняє корупційні дії, вона має відповідати... Настав час рятувати країну. Або ми цю країну будуємо за принципом "закон один для всіх", або ми повертаємося до часів, де є каста недоторканних, як то було при Януковичі", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко посварився з членами регламентного комітету Ради і залишив його засідання. Це сталося після того, як члени комітету почали перебивати Луценка, коли той відповідав на питання, не даючи йому можливості закінчити фразу.

Читайте такожГПУ з'ясувала, як Поляков через помічницю отримав $7500 хабара

Сьогодні, 6 липня, регламентний комітет ВР має розглянути подання генпрокурора «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Максима Полякова Анатолійовича», «Про надання згоди на затримання народного депутата Полякова Максима Анатолійовича», «Про надання згоди на обрання у відношенні народного депутата Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешт)».

21 червня Луценка вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Борислава Розенблата та Полякова. В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництво на загальну суму $280 тис., в діях Полякова - ознаки зловживання впливом і хабарництво.

Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобутком бурштину. Розенблат і Поляків відкидають всі звинувачення.