Депутат Бундестагу прокоментувала процес зняття недоторканності з низки нардепів

Депутат німецького Бундестагу, член Комітету із закордонних справ Марілуіза Бек заявляє, що у ФРН стежать за процесом зняття недоторканності з ряду народних депутатів України, і вказує на надмірну політизованість процесу та загрозу укладання «угод» між певними політичними силами у зв’язку з цим.

Про це вона сказала журналістам у Києві, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми слідкуємо за цим процесом (зняття депутатської недоторканності – УНІАН). Я можу розказати, як це відбувається в німецькому Бундестазі. У нас дуже налагоджена система працює щодо зняття недоторканності. Ми це питання голосуємо не всім парламентом, це віднесено до компетенції тільки регламентного комітету, в якому представлені усі фракції і таким чином ми змогли вивести це питання за поле політики», - повідомила вона.

Бек наголосила, що у ФРН зняття недоторканності з депутатів проходить «безшумно», і це дуже добре для політичної «гігієни» Бундестагу.

«Ні для кого не є секретом, що деякі з депутатів прийшли до парламенту, бо вони є у списку заробітної плати когось, і через те зняття недоторканності з депутатів дуже політизоване завжди. Через те склалася та ситуація, яку ми зараз маємо, що дуже важлива реформа для населення, реформа системи охорони здоров’я під загрозою, саме через те, що всі дискутують про зняття або незняття (недоторканності) з когось із депутатів», - переконана депутат Бундестагу.

Читайте такожЛуценко: справа Добкіна дуже схожа на справу Довгого

«Є загроза, що будуть якісь угоди - ти мені даєш це, а я тобі те. Тому це частина того дуже складного процесу розвитку більш прозорої демократії в Україні і подолання корупції, яка досі є сильною», - додала Бек.

«Це те, що ми, глядачі ззовні, дуже занепокоєні, бо є загроза, що населення буде розчароване, як населення було розчароване після Помаранчевої революції, бо воно вже не буде вірити у можливість демократизації, демократичних реформ в Україні, а на сході існує режим, який тільки цього й очікує, у Москві дуже охоче сприймають погані новини з України», - резюмувала депутат Бундестагу.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада не змогла надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея та позбавила депутатської недоторканності народного депутата від групи “Воля народу” Олеся Довгого.

Також Верховна Рада не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності заступника голови фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Крім того, депутати позбавили депутатської недоторканності, але відмовилися дати згоду на затримання та арешт Максима Полякова («Народний фронт») та виключеного зі складу фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

Сьогодні, 12 липня, Регламентний комітет ВР розгляне подання генпрокурора на народного депутата Михайла Добкіна.