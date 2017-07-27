Депутату Полякову не наділи електронний браслет

Народному депутату від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову не наділи електронний браслет. Про це він повідомив «112 Україна» після того, як вийшов з будівлі Головного управління Національної поліції Черкаської області.

«Браслет ніхто не намагався мені надіти», - сказав Поляков.

На своїй сторінці у Facebook політик написав, що сьогодні у нього була запланована зустріч з виборцями і представниками громадських організацій та бізнесу у Черкасах.

Читайте такожГенпрокуратура перевірить заяви про начебто підроблення НАБУ підпису помічниці Полякова«Проте, працівники НАБУ відкрито заважали виконанню моїх депутатських повноважень та перешкоджали вільному пересуванню. У ситуації, що склалася, був змушений звернутися до поліції. Даний факт зафіксовано, складено відповідну заяву щодо вчинення незаконних, протиправних дій працівниками НАБУ стосовно мене… На даний момент працівники НАБУ перебувають у відділку, встановлюються їхні особи. Маю надію, що протягом доби відповідні відомості будуть внесені до ЄРДР та буде відкрито ще одне кримінальне провадження за фактом вчинення незаконних дій працівниками НАБУ, спрямованими проти мене», - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Поляков подав апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, яка зобов’язує його носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

21 липня Солом’янський райсуд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також його зобов’язано носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), проте 25 липня таки вніс заставу.

Він підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 ("одержання хабара") Кримінального кодексу.

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.