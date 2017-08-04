Геращенко назвала українську політику віртуальною, самозакоханою і недостатньо професійною

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що українська політика часто стала віртуальною, самозакоханою і недостатньо професійною.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

"Зараз є проблема, що насправді дуже часто політики живуть тільки в соцмережах. Я сама їх активний користувач, але чудово розумію, що соцмережі - це не весь соціум і не вся Україна. Це важлива частина, але лише частина", - сказала Геращенко.

Так, констатувала вона, "українська політика часто дуже віртуальна". "Але в соцмережах не можна писати закони, обмінюватися позиціями і виробляти державну політику. Для цього потрібен реальний діалог. І, до речі, повернення до діалогу дуже важливе для політичних еліт в контексті боротьби за Донбас і Крим", - зауважила Геращенко.

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Іншою проблемою української політики вона назвала "низький професійний рівень". "Так, хороша освіта - це чудово. Англійська мова - також. Це сьогодні дуже принципово, але цього недостатньо. Тому для мене авторитетами цього парламенту є не милі молоді люди з чудовою освітою, але при цьому нульові політики, а, наприклад Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров. Я прагну в них вчитися патріотизму, твердості позиції, мужності", - заявила парламентарій.

Третьою проблемою перший віце-спікер ВР назвала "самозакоханість української політики". "В нас розучилися працювати в команді. В нас з 420 депутатів 400 бачать себе президентами, прем’єрами і спікерами, та мало хто при цьому вміє бути членом команди і працювати, багато працювати на своєму місці", - сказала Геращенко.

На її думку, втрачено дух команди і дуже мало уваги приділяється ідеології, а самі депутати часто "поняття зеленого не мають, вони праві чи ліві, ліберали чи консерватори". "В перших парламентах все було чітко - комуністи і Рух, чорне і біле. А зараз я не можу зрозуміти, чим, наприклад, ідеологія "Самопомочі" відрізняється від програмних засад "БПП" або "Народного фронту". Нічим. Так, а чому тоді так важко знайти спільну мову? Бо на першому плані – зірка у лобі і питання того, хто буде наступним президентом, прем’єром чи спікером", - сказала Геращенко.

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