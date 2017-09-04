У пункті пропуску "Краковець" до прибуття Саакашвілі збираються розгорнути наметове містечко

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краковець» напередодні прибуття в Україну екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі 10 вересня буде облаштоване наметове містечко. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член ради партії «Рух нових сил» Семен Кривоніс, нагадавши, що зустріч з Саакашвілі буде організована 10 вересня на пункті пропуску «Краковець».

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«Перша хвиля активістів і простих небайдужих громадян, які хочуть зустріти Михеїла, буде 9 вересня о 10.00. Ця група людей зустрінеться у Львові біля окружної дороги і буде рухатися до пункту пропуску «Краковець». Люди з собою мають намети, спальні мішки, теплий одяг, харчування, і будуть рухатися переважно на власних транспортних засобах», - сказав він.

«9 вересня ми починаємо розбивати табір безпосередньо біля пункту пропуску «Краковець». Відповідні повідомлення в органи влади вже готуються, вже подані. У нас є юридичні підстави розпочати виключно мирну акцію, яка виключає будь-який прорив державного кордону», - підкреслив Кривоніс.

За його словами, активісти будуть весь час залишатися в таборі, і ніякого перетину пункту пропуску законним чи незаконним способом з боку активістів не передбачається.

«10 вересня ми очікуємо прибуття в 9.00 у місто Львів народних депутатів, журналістів... О 10.00 з міста Львова ми починаємо рух організованою колоною в напрямку пункту пропуску «Краковець», де продовжимо наше мирне зібрання, і буде зустріч з тією частиною, яка вже розбила табір», - додав Кривоніс.

Член ради партії «Рух нових сил» Ольга Галабала заявила, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Краковець" 10 вересня, коли Саакашвілі має намір повернутися в Україну, готуються провокації. Про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Ми очікуємо провокацій, ми очікуємо, що буде перекритий пункт пропуску «Краковець». Така інформація до нас доходить із Львівської області, де влада готує основні заходи щодо планування цієї операції... Можливо, буде перекрита дорога на в'їзд у пункт пропуску «Краковець» у вигляді ремонтних робіт», - заявила вона.

«Ми розуміємо, що провокації будуть з боку Радикальної партії, з боку Ляшка лідер Радикальної партії), Мосійчука (народний депутат від Радикальної партії), Ківи (лідер Соціалістичної партії України). За нашою інформацією, у східних областях, зокрема в Дніпропетровській області, збираються загони «тітушок». Крім того, збираються люди з посвідченнями «дружинників», їх мета буде абсолютно зрозуміла - спровокувати там бійку, спровокувати якісь зіткнення», - сказала Галабала.

«Ми очікуємо провокацій з боку влади. Але наша реакція буде - сміх. З порушниками нехай розбираються правоохоронні органи», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента України заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. 1 серпня в інтернеті опублікували указ за підписом Порошенко.

За словами народного депутата Антона Геращенка, указ був підписаний з-за того, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема про судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що в нього тільки одне громадянство - українське. Він також зазначив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти своє громадянство в суді. 6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.