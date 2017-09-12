Затриманий соратник Саакашвілі, який бив прикордонників (відео)

Одного із соратників позбавленого українського громадянства екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі Олександра Бурцева затримано за застосування сили до прикордонників.

Про це народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «Давид Сакварелідзе заявив, що проти соратників провокатора Саакашвілі почалися масові репресії». Геращенко наголосив: «Як завжди, Давид збрехав».

Він заявив, що «бойовик-тітушка» Саакашвілі Бурцев» затриманий за те, що той «з особливим цинізмом, вихваляючись своєю безкарністю, б'є й штовхає захисників України - прикордонників, у тому числі тих, хто захищали Україну в зоні АТО».

Також Геращенко розмістив відео, де показано цей інцидент.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.