Геращенко сподівається, що Німеччина підтримає ініціативу щодо миротворців ООН на Донбасі без участі росіян

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що Німеччина підтримає ініціативу про миротворчу місію ООН на Донбасі на всій окупованій території і без участі росіян. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко повідомила, що зустрілася з віце-президентом Бундестагу Німеччини Йоганесом Зінгаммером і німецькою делегацією - представниками благодійного фонду "Реновабіс".

"Вони активно співпрацюють з благодійним фондом "Керітас", який надає суттєву допомогу переселенцям і людям, що постраждали від війни по обидві сторони лінії дотику", - додала парламентар.

Також Геращенко повідомила, що під час зустрічі вони обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі.

"Наголосила на важливості введення миротворчої місії ООН на всю окуповану територію, аж до україно-російського кордону, й при тому в цій місії не може бути росіян, представників країни-агресора. Ми дуже сподіваємося на підтримку цієї української ініціативи Німеччиною й те, що Берлін, як і Париж, чітко усвідомлюють, що ні про які гібридні пропозиції Путіна про "місію по охороні місії на лінії зіткнення" не може йти мови, бо це підміна понять", - зазначила вона.

Читайте такожМеркель змусила Путіна прийняти "хорватський сценарій" на Донбасі - журналіст

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу, 7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН повинні бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація у штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона є у повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

11 вересня у телефонній розмові Путін виклав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель російську ініціативу про місію ООН на Донбасі і висловив готовність доповнити проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворців в усіх місцях поїздок спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Читайте такожВ АП вважають, що підготовка до розміщення миротворців на Донбасі може тривати півроку

За інформацією прес-служби Кремля, "Путін докладно зупинився на російській ініціативі про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З огляду на висловлені Меркель міркування, російський лідер заявив про готовність доповнити запропоновані у російському проекті резолюції Ради безпеки функції згаданої місії ООН". Як заявили в Кремлі, мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ ООНівцям може здійснюватися не лише на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, але й в інших місцях, де місія ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до Мінського комплексу заходів.