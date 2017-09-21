У Росії генерують нові фейки - про проект резолюції України в ООН щодо миротворців

Російські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про те, що Україна подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі. Про це йдеться статті на сайті "ЄвроПравди" "Миротворчий фейк" російських ЗМІ: чому Україна не реєструвала проект резолюції в Радбезі ООН".

Російське видання "КоммерсантЪ" із посиланням на джерела в МЗС РФ повідомило, що Україна внесла свій проект резолюції після того, як це зробила Росія.

Однак це відверта неправда, тому що в Радбезі ООН немає українського проекту резолюції. В ООН справді є документ від України, в якому розписане наше бачення майбутньої миротворчої місії. Це – лист президента Петра Порошенка, який є у розпорядженні всіх учасників Радбезу, включаючи росіян. Він зареєстрований в ООН ще в квітні 2015 року.

Україна хоч і має право подати зустрічний проект щодо ідеї росіян, але не робила цього. Мотивів декілька, і головний з них – це те, що такий крок може нам зашкодити і підштовхне Радбез до ухвалення документа у неприйнятній для нас редакції.

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"В ООН поширена практика "зближення сторін". Якщо є два офіційно зареєстрованих документи, друзі Росії в Радбезі можуть сказати: що ж, давайте шукати щось середнє між ними. Але в російському документі є кілька неприйнятних для нас положень", – пояснив один із дипломатів.

Росіяни, зокрема, хочуть завести миротворців лише для охорони місії ОБСЄ, лише на контактну лінію (без надання їм права перевіряти зберігання важкої зброї та контролю за кордоном), а також наполягають, щоби для переговорів про місію Україна визнала самопроголошену "владу" "ЛДНР" та почала контакти з нею.

Будь-який із цих пунктів, якщо залишиться у "компромісному" документі, зробить резолюцію неприйнятною.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.