Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров закликав Україну наполегливіше боротися за повернення Криму, окупованого Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеовключення з окупованого Криму на прес-конференції в Києві.

«Ми обов'язково подамо апеляцію. Звичайно, не розраховуємо на позитивне вирішення питання в цілому, але це етап, який необхідно пройти», - заявив Умеров.

Також він сказав, що після буде подано звернення до Європейського суду з прав людини в Страсбургу (Франція).

«Я думаю, що мій процес буде маленькою частиною більшого процесу України проти Росії в Гаазі», - заявив заступник голови Меджлісу.

При цьому він сказав, що очікує від України як від держави ухвалення «необхідного рішення, що гарантує права кримськотатарського народу як корінного народу України в Криму».

«Це дасть додатковий стимул для України в боротьбі за повернення своєї території. Боротися за територію необхідно в будь-якій ситуації, і хочеться, щоб Україна це робила трохи наполегливіше», - заявив Умеров.

Також він сказав, що справа проти нього повністю сфальсифікована.

«Я вже багато раз говорив, що я не змінюю своїх переконань, не відмовляюся від своїх переконань, продовжую вважати Крим Україною, анексію - анексією, а окупацію – окупацією», - сказав Умеров.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

***12 травня 2016 роки так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.