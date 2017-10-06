Бійка, голосування за законопроекти щодо Донбасу та димова шашка: як минуло засідання Ради (фоторепортаж)

У п'ятницю, 6 жовтня, Верховна Рада проголосувала за низку важливих законопроектів щодо Донбасу.

Так, у першому читанні ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу і визнання Росії агресором. Крім того, нардепи на рік продовжили дію закону про особливий статус ОРДЛО у випадку виведення військ.

Читайте такожОповита димом й стомлена голосуванням та бійками Рада закрилася

Проте не обійшлося у парламенті без інцидентів: так, на самому початку засідання Ради біля трибуни сталася бійка.

А згодом сесійну залу налякала кинута нардепом Левченком димова шашка, яку миттєво виніс звідти депутат Тетерук. У Раді стояв запах диму.

Тому близько до 12:00 Парубій заявив, що технічно у залі неймовірно складно працювати й закрив засідання парламенту.