Тимошенко затикає бюджетні дірки, збираючи податки наперед?

Задля вирішення проблем наповнення бюджету уряд практикує збирання податків наперед. Принаймні так стверджують фахівці Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента у документі, що містить аналіз реального стану виконання загального фонду Державного бюджету та наповнення Пенсійного фонду, оприлюдненому прес-службою голови держави.

“Якщо на початок року переплати до зведеного бюджету складали майже 9 млрд. грн., то на 01.05.09 вже 11,8 млрд. грн. (приріст на 2,8 млрд. грн. або на 31,4%). Частина суми надміру сплачених платежів зумовлена наявністю об`єктивних факторів таких, як сплата податків до настання дати кінцевого терміну розрахунків із бюджетом за звітний період, авансові платежі, зокрема з акцизного збору тощо. Однак таке стрімке зростання обсягу переплат, особливо в останні дні місяця, свідчить про використання Урядом зазначеного важеля для забезпечення виконання бюджету,” – наводять свої висновки автори документу.

Згідно з довідкою Головної служби соціально-економічного розвитку, переплати до зведеного бюджету за останній день квітня зросли на 459 млн. грн., а за весь квітень - на 758,9 млн. грн. Водночас переплати з ПДВ за 30 квітня зросли на 535,5 млн. грн., а за квітень в цілому на 955,4 млн. грн., у тому числі по м. Києву відповідно на 695,1 млн. грн. та 770,4 млн. грн. Тут фахівці СП посилаються на дані ДПА.

Водночас у документі стверджується, що у поточному році практично щомісяця відбувається авральне наповнення бюджету в останні дні місяця.

Так, в останній розрахунковий день квітня було забезпечено 24,0% доходів загального фонду державного бюджету за місяць (в останній розрахунковий день січня - 31,3%, в останній розрахунковий день лютого - 24,3%, в останні два розрахункових дні березня - 40,4%).

Для порівняння наводяться такі цифри: надходження останнього дня січня 2008 року склали 3,4% надходжень за місяць, лютого - 9,2%, березня - 15,2%, квітня - 4,3%.

Автори документу стверджують, що 30 квітня до загального фонду державного бюджету загалом надійшло 3425,8 млн. грн. Із яких податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 493,2 млн. грн. (у той час як станом на 30.04.09 виконання за цим податком становило 85,1%, то станом на 1 травня - 139,5%);

податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів - 2320,5 млн. грн. (на 30.04.09 виконання - 45,1%, станом на 1 травня - 79,9%).

До того ж за даними авторів документу, 1,8 млрд. грн. ПДВ із ввезених на територію України товарів було перераховано 30 квітня до загального фонду НАК «Нафтогаз України» за операціями з імпорту газу. Але водночас НАК узяв понад 1,3 млрд. грн. кредитів, аби внести платежі до бюджету.