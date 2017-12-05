Парасюк-розбійник: депутат у суді вдарив одного поліцейського й пошкодив техніку іншому (відео)

У Маріуполі у суді народний депутат побив поліцейського, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, 4 грудня у Маріуполі після закінчення засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжних заходів двом екс-добровольцям АТО, підозрюваним у розбійному нападі, та оголошення рішення суддів народний депутат вдарив одного поліцейського та пошкодив техніку іншому.

Обидва правоохоронці виконували у суді службові обов’язки та здійснювали відеозйомку судового засідання з метою фіксації можливих порушень громадського порядку.

Події за участі народного депутата зафіксовані на відео. Співробітник поліції звернувся до лікарні, де йому було діагностовано струс головного мозку та забій.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Своєю чергою активіст, журналіст Андрій Дзиндзя у Facebook написав, що поліцейського на засіданні суду у Маріуполі побив позафракційний народний депутат Володимир Парасюк.

«Жесть!!! Нардеп Парасюк знову побив людину, на цей раз його жертвою став поліцейський у м.Маріуполі!!!», - зазначив журналіст.

Також він розмістив відповідне відео, однак обличчя чоловіка, який б’є поліцейського, не видно.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада поліція затримала другого командира батальйону «Донбас», представника «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Анатолія Виногродського та добровольця батальйону «ОУН» Леоніда Литвиненка, які підозрюються у скоєнні у липні п.р. розбійного нападу на охоронця приватного сільгосппідприємства у Кіровоградській області.

Того ж дня суд у Маріуполі постановив заарештувати на 60 діб чоловіка, який підозрюється у викраденні у 2014 році бійця батальйону «Донбас» та інших кримінальних правопорушеннях. Підозрюваний був затриманий 24 листопада у Києві. За даними активістів, мова йшла про ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова з позивним "Хаммєр".

У русі «Визволення» заявляли, що всі троє затриманих організовували акцію протесту біля Верховної Ради, що розпочалась 17 жовтня.

27 листопада суд у Маріуполі обрав Литвиненку і Виногродському запобіжні заходи у вигляді двох місяців арешту.

4 грудня апеляційний суд у Маріуполі змінив запобіжний захід Виногродскому з утримання під вартою на домашній арешт. При цьому він має жити у Маріуполі.

Того ж дня апеляційний суд залишив Литвиненка під вартою.