У поліції заявили, що частина прихильників Саакашвілі вранці на чолі з нардепом перебувала "з кийками і палицями" у холі готелю "Київ"

Прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик заявила, що в результаті штурму під Радою четверо поліцейських травмовано.

Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних, додала вона в коментарі телеканалу NewsOne.

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Також Блищик розповіла, що частина активістів перебуває на території табору, а інша на чолі з народним депутатом "з кийками і палицями - у холі готелю "Київ".

"Активісти, очевидно, не хотіли видавати Михайла Саакашвілі і, відповідно, сталася сутичка", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.