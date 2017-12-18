У Раді пропонують заслухати звіт уряду щодо збитків від блокади Донбасу

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко пропонує у п’ятницю заслухати у парламенті інформацію уряду щодо збитків, завданих держбюджету від блокади Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Я хочу звернутись до лідерів фракцій з пропозицією, щоб у п’ятницю під час Години запитань до уряду ми заслухали уряд, ми заслухали міністерства фінансів і економіки, враховуючи той факт, що закінчується бюджетний рік, - надати точну інформацію Верховній Раді, які є збитки національному бюджету від факту блокади Донбасу, від того факту, що українські підприємства, які були перереєстровані на українській території, починаючи з березня не сплачували податків ані до бюджету України, ані до Пенсійного фонду», - зазначила Геращенко.

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За її словами, вона хоче заслухати, якими є втрати бюджету від цих збитків, а також від того, що «по суті, п’ята колона допомогла вкрасти українську власність, націоналізувавши її Кремлю, Курченку і всім іншим».

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що втрати економіки України через розрив торговельних зв'язків з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей становлять 1,8 млрд доларів у 2017 і півмільярда - у 2018 роках.

У січні 2017 року активісти та ветерани АТО організували торгову блокаду неконтрольованих територій Донбасу, зокрема, перекривши залізничне вантажне сполучення. В уряді неодноразово закликали припинити блокаду через шкоду економіці України і неможливість поставок дефіцитного антрацитового вугілля, однак блокаду не було знято.

У відповідь на блокування бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією розмежування всіх підприємств української юрисдикції, в тому числі підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своєю указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО. В уряді на той момент втрати економіки України від торгової блокади ОРДЛО оцінювали в 1% ВВП.