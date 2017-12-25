Вибори до ОТГ: спостерігачі розповіли про основні порушення

На недільних виборах до 51 об’єднаної громади було найбільше порушень щодо ведення агітації, втручання посадовців та використання державних та комунальних ресурсів в інтересах окремих кандидатів. Про це заявила громадянська мережа "Опора".

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"Нечіткість низки положень закону "Про місцеві вибори" і відповідно правова невизначеність важливих виборчих процедур, недостатня професійна підготовка членів виборчих комісій, непрозорість фінансування передвиборчої агітації, випадки зловживання адміністративним ресурсом з боку державних службовців, проблеми із виготовленням виборчих бюлетенів є факторами, які негативно впливали на загальну якість виборчого процесу в об’єднаних територіальних громадах", - йдеться у заяві.

Спостерігачі "Опори" зафіксували багато порушень виборчого законодавства, які стосувалися ведення передвиборної агітації, втручання посадових осіб до виборчого процесу, використання державних та комунальних ресурсів у інтересах окремих кандидатів та порушення від членів виборчих комісій.

"Особливе занепокоєння викликає інформація про можливе застосування на цих виборах технологій з підкупу виборців, маніпуляцій із голосуванням на окремих спеціальних виборчих дільницях та за місцем перебування виборців", - зазначили в організації.

"Опора" також наголосила на політично вмотивованих рішеннях, діях та бездіяльності виборчих комісій.

Водночас спостерігачі не зафіксували протягом дня голосування суттєвих порушень, які би спотворили волевиявлення людей, пише УП.

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ. Також до правоохоронців надійшло 73 повідомлення про порушення, в результаті чого поліція відкрила 13 кримінальних проваджень.

На виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах та що вона отримала найбільше депутатських мандатів.