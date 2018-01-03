Найближчим часом немає перспективи узгодити з РФ питання миротворців на Донбасі - Марчук

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук наголошує, що найближчим часом немає перспективи погодити з Російською Федерацією можливість розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі. Про це він сказав 2 січня в ефірі "5-го каналу".

Читайте такожМиротворці ООН мають розміщуватися на всій території Донбасу - Дуда "Відверто кажучи, в мене невелика надія, що вдасться в найближчий час з миротворчим контингентом щось вирішити позитивне", - сказав Марчук.

Він пояснив, що миротворчі операції бувають різними.

"Для України можуть бути придатними два види, це (миротворча операція) по підтриманню миру, і є другий вид миротворчої операції - це примус до миру. І перший і другий варіант ООН використовувала у різних ситуаціях, по-різному, але є досвід. Примус до миру передбачає застосування зброї самими миротворчими контингентами по відношенню до порушників чи по відношенню до тих, хто на них нападає, тобто на цей варіант Росія ніколи не погодиться - примус до миру", - сказав Марчук.

"Вона й зараз не погоджується на підтримання миру, на миротворчу операцію по підтриманню миру", - додав представник України.

За його словами, місія по підтриманню миру можлива, коли сторони домовляються в необхідності запровадження такого компоненту, коли виникають непорозуміння, порушення в умовах, коли вже є погодження щодо дотримання миру.

"Домовленість є, треба тільки підтримати, розвести, розтягнути (сили) подалі, потім (запровадити) перехідні тимчасові адміністрації в деяких місцях під егідою ООН", - сказав Марчук.

"Одним словом, виходячи з того, що зараз уже на всіх рівнях заявили, окрім Путіна, заявили ватажки і ОРДО і ОРЛО, я на превеликий жаль не бачу в найближчий час перспективи, хоча це не означає, що це питання не треба пробивати", - наголосив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

11 листопада міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.

Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

16 грудня Клімкін висловив переконання, що санкції проти російських олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.