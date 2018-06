Генпрокуратура вилучила з суду оригінал вироку щодо конфіскації $1,5 мільярдів Януковича

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі можливість вилучити оригінал вироку Аркадію Кашкіну, по якому відбувається конфіскація $1,5 млрд так званого "общака Януковича" та усіх пов’язаних документів.

Про це свідчить ухвала суду від 13 листопада 2017 року, пишут "Наші гроші".

"Суд зобов’язав Апеляційний суд Донецької області надати прокурорам ГПУ Олександру Говорущаку, Костянтину Кулику, Ярославу Домбровському оригінали документів судової справи №234/4135/17 з вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 та усіма пов’язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів Щербини Д.В. та Коваленко М.М. поданих в інтересах кіпрських компаній Opalcore Ltd, Akemi Management Limited, Erosaria LTD, Wonderbliss LTD, Aldoza Investments Limited", - пише видання.

Читайте такожТаємне стає явним: правозахисники через суд домоглися розсекречення конфіскації "грошей Януковича"

Строк дії ухвали був встановлений на один місяць – до 13 грудня.

Своє клопотання ГПУ аргументувала тим, що скарги на вирок Кашкіну подані адвокатами, які могли підробити договори на представлення інтересів вказаних кіпрських компаній.

"А зроблено це було "з метою сприяння учасникам злочинної організації, шляхом перешкоджання у виконанні рішення суду в частині спеціальної конфіскації майна (грошових коштів), що належать злочинній організації", - зазначають "Наші гроші".

Слідство встановило, що договори про надання правової допомоги з адвокатами Щербиною та Коваленком укладені кіпрськими компаніями "Opalcore Ltd", "Akemi Management Limited", "Erosaria Ltd" і "Wonderbliss ltd" в особі "А.М.К. Trusteeservices limited", документи від імені якої посвідчено Tonia Antoniou. А від компанії "Aldoza Investments Limited" договір підписала "Pagedirectors limited", інтереси від імені якої посвідчено Patrikios Pavlou.

Однак, вказують в ГПУ, "жоден із вказаних договорів та долучені до них документи, враховуючи, що їх стороною є резиденти Кіпру, відповідно до вимог Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року, не мають необхідного апостилювання".

"Так, Щербина та Коваленко використовуючи фотокопії договорів про надання правової допомоги без відповідного апостилювання подавали апеляційні скарги, клопотання, заяви до апеляційного суду Донецької області, заявили в ГПУ", - пишуть "Наші гроші".

Зазначається, що клопотання прокурорів ГПУ було подане у рамках розслідування слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури кримінального провадження №42017000000001533 від 18.05.2017 за фактами сприяння невстановленими особами діяльності злочинної організації під керівництвом Януковича.

У рамках цього провадження на початку грудня 2017 року був затриманий Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Краматорський міський суд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

Президент України Петро Порошенко заявив тоді, що конфісковані кошти підуть, в першу чергу, на зміцнення української армії.

22 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура робить кроки, щоб засекретити рішення Краматорського міського суду, яким було конфісковано кошти Януковича та його оточення. «Рішення Краматорського суду… Ми дійсно робимо кроки, щоб засекретити дане рішення з метою гарантування безпеки ключового свідка, вірніше не свідка, а особи, яка уклала угоду», - сказав він.

Тоді Луценко заявив, що «жодних юридичних секретів в нас немає, але для нас дуже важливо забезпечити безпеку свідка, тим більше, є вже наступні особи, які допомагають нам йти тим же шляхом щодо інших активів». Він запевнив, що «цей член злочинної організації, який пішов на угоду зі слідством, зголосився на активну участь і отримання грошової винагороди за участь у фіктивному підприємництві та легалізації коштів злочинної організації».

У вересні 2017 року в ГПУ повідомили, що перша частина коштів із 200 мільйонів доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, конфіскованих за рішенням суду, надійшли до держбюджету.