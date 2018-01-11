Корупційний скандал з ДМС: САП заявили про можливу причетність працівників СБУ

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко заявив про можливу причетність працівників СБУ до злочинної схеми у Держаній міграційні службі щодо надання іноземцям громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кривенко повідомив сьогодні під час експертного обговорення «Виконання спеціального завдання і провокація підкупу: де проходить межа?» сьогодні в Києві.

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«Нам треба було дослідити всю ієрархію (в Державній міграційній службі – УНІАН)… Сьогодні на посаді Іванов, Петров, Сидоров, це не ламає систему. Нам треба було поламати схему, встановити всі елементи, які залучені», - заявив він.

«В подальшому виникає питання, за яке два роки борються антикорупційні інституції, – це автономне прослуховування. Чому? Ми встановили, що до цієї злочинної схеми можливо можуть бути причетні працівники СБУ. На мою думку, саме по цьому конкретному кейсу, про який розповідав Костянтин (детектив НАБУ – УНІАН), саме з того часу, як нам стало відомо про цих осіб, і пішов витік інформації і став розроблюватися комплекс контрзаходів, яким чином нашкодити нам», - додав Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Національному антикорупційному бюро України заявили, що 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМСУ оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара.

У Бюро стверджують, що посадовці СБУ, «використавши інформацію», яка стала їм відома під час прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ (Бюро не має повноважень на автономне прослуховування) «розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, та завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Бюро».

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Також у НАБУ спростували інформацію ДМСУ про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ "великі суми хабарів".

«Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - повідомили у Бюро.

Також у відомстві наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву до СБУ.