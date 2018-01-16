Путін повторює всі помилки СРСР, але у пом'якшеній формі — російський політолог

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент РФ Володимир Путін повторює всі помилки СРСР, які тільки можна повторити, але в пом'якшеній формі.

Росія дуже багато витрачає на війну, силовиків й різні оборонні програми, розповів експерт на чаті в "Главреді".

"Перш за все, зазначу, що Росія ще не прибрала свої війська із Сирії. Якби вона їх дійсно вивела, то через два тижні Асада (сирійський президент Башар Асад — Ред.) там би вже не було, тому що у нього дуже слабка армія, і без підтримки Повітряно-космічних військ РФ він би довго не протримався", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "тому в Сирії залишилися дві російські бази, й Путін про це говорив". "Виведенням військ" це важко назвати. Оборонний бюджет насправді великий, дуже великий", — додав аналітик.

"Зараз дуже багато витрат йде на війну, силовиків й різні оборонні програми. При цьому Путін розуміє, що, на відміну від радянських часів, йому зараз потрібно багато витрачати на соціальні програми", — сказав Орєшкін.

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Політолог наголосив, що "у Путіна величезна кількість ядерних човнів, ракет та іншого, але він спокійно продовжує вкладати гроші у подальше зміцнення стратегічного блоку, розуміючи, що навіть тінь загрози від такого роду засобів є істотним і важливим міжнародним козирем".

"В оборонному бюджеті РФ досі залишається велика стаття витрат на дорогу присутність Росії в Сирії. Хоча начебто сподіваються, що військові дії будуть згортатися. Але це не факт. Також, я думаю, що Путін буде намагатися посилювати військову присутність в інших зонах, в тому числі, можливо, на Кубі. Тобто він повторює всі помилки Радянського Союзу, які тільки можна повторити, але у пом'якшеній формі", — вважає експерт.

"Він не дозволяє цілком грати першу скрипку військовим стратегам, точніше — намагається їх якось стримувати. Але, судячи з того, що зробили з Плотницьким (Ігор Плотницький, був ватажком самопроголошеної "ЛНР", подав у відставку — Ред.), йому це не дуже вдається. У цьому і є основна загроза для Росії, тому що внутрішній конфлікт між різними елітними групами в боротьбі за ресурси і може закінчитися війною", — вважає він.

"Тобто Росії страшна не зовнішня війна. Набагато більш небезпечний (для сусідів, до речі, теж) внутрішній конфлікт, у тому числі з використанням силових ресурсів між елітними угрупованнями. А військовий бюджет буде залишатися найбільшим у Росії, непропорційно великим. Але — а як по-іншому? Інакше бути не може при продовженні радянської лінії", — заявив аналітик.