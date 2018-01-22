Росія застосовувала проти України 100 років тому такі ж методи гібридної війни, що й нині – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що більшовицька Росія застосовувала проти Української Народної Республіки 100 років тому такі ж методи «гібридної війни», які сучасна Росія вчиняє проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відкриття виставки «Українське коло», присвяченої Дню соборності України та 100-річчю проголошення незалежності УНР сьогодні в Музеї історії Києва.

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«Нам конче необхідно проаналізувати та врахувати повчальний історичний досвід Української революції минулого століття. Для чого це потрібно? Для того, щоб захистити та відстояти свою територіальну цілісність та незалежність, бо для того, щоб відстояти незалежність тоді, тієї доби, українцям забракло єдності», - зазначив Порошенко.

Президент переконаний, що втрата Україною самостійності та більшовицька окупація призвели до багатомільйонних втрат - від Голодомору, втрат від великого терору проти України.

«Я хотів би всім нагадати, що Росія застосовувала тоді проти Української держави такі ж методи гібридної війни, що й нині. Подивіться – невизнання присутності своїх військ на території УНР, офіційна заява тодішньої Росії про створення маріонеткових проросійських республік, які визнавала лише Росія, фінансова, збройна підтримка так званих повстанських груп, як з сучасної стрічки новин», – вважає глава держави.

Проте, за його словами сьогодні Україна набагато більш об’єднана, ніж це було 100 років тому.

«Сьогодні ми значно сильніші, набагато більш об’єднані, набагато досвідченіші. Всі українці, вся наша нація загартована століттям боротьби, ми спираємося на вагому міжнародну підтримку, якої тоді в України не було, ми спираємося на боєздатні Збройні сили, ми спираємося на віру людей в себе і свою національну європейську державу», – додав Порошенко.