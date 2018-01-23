"Антикорупційні трійки": журналісти пояснили, чому українська еліта боїться антикорупційного суду

Правлячий клас України противиться самій ідеї створення незалежного антикорупційного суду: українські політики у приватних бесідах висловлюють занепокоєння з приводу того, що замкнення антикорупційної вертикалі фактично поставить країну під «зовнішнє управління».

Про це йдеться у матеріалі «Української правди». Зазначається, що журналісти опитали кілька десятків політиків – від членів так званої «стратегічної сімки» при президентові до міністрів і рядових депутатів.

Читайте такожВстигнути "сховати кінці в воду": чому тягнуть зі створенням Антикорупційного судуПопри різницю в поглядах і приналежність до різних груп впливу, більшість українських можновладців виступають категорично проти створення антикорупційного суду на умовах, дотримання яких вимагають західні партнери України.

"Якийсь м*дак з-за бугра приїде і буде розказувати нам, як тут жити і будувати свою країну? Вони зроблять свій ручний суд і це все – кінець. Вони замкнуть вертикаль: НАБУ-САП-суд. І далі підуть "антикорупційні трійки", як в НКВС. Бо прийдуть, по кого захочуть і коли захочуть. Це буде держава в державі", – обурюється не під запис один із впливових депутатів від фракції БПП.

В той же час, неназваний парламентар від «Народного фронту» припустив, що за допомогою Антикорупційного суду Захід хоче обмежити суверенітет України.

"Захід хоче поставити нас уже під повне зовнішнє управління! Вони там думають, що натиснуть на Порошенка, а він змусить нас усе прийняти. Але так не буде. Не в цьому випадку", – цитують його слова журналісти.

Зазначається, що дані дві позиції - "зовнішнє управління" й "антикорупційні трійки" – це два найбільших страхи, які об'єднують політичну еліту нинішньої України у питанні антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, директор Всесвітнього банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом. У листі ВБ попереджає, що якщо Україна зацікавлена в отриманні гарантій ВБ на суму $800 мільйонів, то має переглянути законопроект і переробити його у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

Подібні зауваження Україна раніше отримувала від МВФ. Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

В Європейському Союзі також звернули увагу української влади на необхідність привести законопроект щодо Вищого антикорупційного суду у відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії.