Давоський вояж Порошенка: чого чекати від розмови з Трампом

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі має відбутися розмова президента США Дональда Трампа із президентом України Петром Порошенком. На даний момент цю зустріч слід розглядати більше в контексті загальної логіки українсько-американських відносин, в яких Дональд Трамп якраз не відіграє провідної ролі.

Останнім часом відбулися досить активні контакти представників України з державним секретарем Рексом Тіллерсоном та спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером. Американською стороною були прийняті доволі резонансні рішення, зокрема, про надання Україні летальної зброї. Наразі прослідковується досить чітка американська позиція в діалозі з Росією стосовно врегулювання кризи в Україні та подолання наслідків російської агресії.

Звісно, дуже важливою буде позиція Америки стосовно прийнятого у другому читанні Верховною Радою так званого «закону про деокупацію Донбасу», а також питання про введення миротворчої місії ООН на Донбас

Якраз у цьому контексті, напевно, і має відбутися ця зустріч. Тобто її головним завданням буде закріпити або легітимізувати той стан українсько-американського партнерства, який на сьогоднішній день сформований попередньою підготовчою дипломатичною роботою.

Які теми можуть обговорюватися протягом зустрічі Порошенка і Трампа? Звісно, дуже важливою буде позиція Америки стосовно прийнятого у другому читанні Верховною Радою так званого «закону про деокупацію Донбасу», а також питання про введення миротворчої місії ООН на Донбас, яке знову актуалізувалося на порядку денному Організації Об’єднаних Націй. Очевидно, що зустріч Порошенка і Трампа повинна буде окреслити рамки співпраці країн по цих питаннях. І головним чином це стосується не стільки України, скільки США.

Думаю, за підсумками цієї зустрічі очікується якась заява президента США про позицію Америки щодо поточних подій.

Питання подальшої співпраці України і Міжнародного валютного фонду — це інша сторона переговорів, і вона значно ширша. Йдеться про підтримку внутрішньої політики нинішньої української влади американською адміністрацією, в тому числі Дональдом Трампом.

Думаю, за підсумками цієї зустрічі очікується якась заява президента США про позицію Америки щодо поточних подій

Але навряд чи ми почуємо з цього приводу якісь чіткі відповіді чи сигнали. Згадаймо, в Давосі завжди подібні зустрічі і переговори відбуваються, але якихось гучних резолюцій або рішень після них не лунає, і деталі розмови не розголошуються.

Тому я думаю, що питання стоятиме ширше — загалом про підтримку чинного президента України американською стороною, і в тому числі його дій у внутрішній політиці по тих напрямках, які ставить на порядок денний МВФ.

Максим Розумний, доктор політичних наук, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень