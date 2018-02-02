"Найдурніше - відреагувати симетрично": аналітик пояснив наслідки польського закону про "бандеризм"

Експерт назвав зміни в польському законодавстві елементом міжпартійної боротьби.

Політичні партії Польщі розпочали боротьбу за голоси електорату, який гостро реагує на історичні травми. У цьому переконаний політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

У коментарі спеціально для "Главреда" експерт наголосив, що Україні важливо не робити радикальних кроків у відповідь.

"У цій країні сьогодні домінує націонал-консервативна партія "Право і справедливість", а також політичний проект "Кукіз", який є автором та ініціатором внесення цих законодавчих змін. Тобто все це — прояв міжпартійної боротьби в Польщі, яка йде в одному правоконсервативном крилі і на грі на болючих темах польської національної свідомості та польської історії", - сказав він.

На думку Горбача, українці дивляться на історію в більш широкому контексті. На відміну від поляків, які знаходять національні болючі точки і позиціонують себе народом-жертвою.

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"Найгірше, що в даній ситуації могла б зробити Україна, — відреагувати симетрично і почати вносити зміни в свої закони, придумуючи свої терміни про польський шовінізм, у тому числі історичному. Це був би симетрична відповідь, але він був би найменш продуктивний в даній ситуації", - підкреслив аналітик.

Експерт додав, що українські політики повинні дати зрозуміти польським колегам, що нашій країні неприємний факт використання даної тематики у політичних цілях. Однак дискусію, переконаний Горбач, важливо вести коректно, щоб не посилити національну образу поляків.

Нагадаємо, гучний резонанс в українському суспільстві почався після того, як комісія головного законодавчого органу Польщі без будь-яких поправок підтримала законопроект, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.