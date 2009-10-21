Ющенко про демократію, імперію, парламент, клани і педофілів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що без демократії Україна не має майбутнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистому відкритті у Києві п’ятої сесії форуму Ради Європи «За майбутнє демократії».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні одним з найбільших здобутків України є забезпечення свободи слова. Він констатував, що в Україні є вільна журналістика. Президент пообіцяв, що це завоювання української демократії буде збережене.

Ще одним здобутком української демократії В.ЮЩЕНКО назвав проведення чесних і вільних виборів. Він нагадав, що декілька останніх виборів в Україні були визнані вільними, й на них перемагала опозиція.

Говорячи про політичні виклики, які сьогодні стоять перед державою, Президент зауважив, що без збереження демократії не можна зберегти незалежність країни.

«Майбутнє України, як незалежної держави, існує лише в одному вимірі - якщо вона буде демократичною», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що сьогодні є політичні сили, які намагаються перетворити Україну на авторитарну державу.

«Коли ми дивимось на політичні процеси України, коли ми дивимось на цілі п’яті колони, коли ми дивимось на ту колосальну інформаційну кампанію, яка деякими ведеться проти України, коли ми говоримо, що в самій Україні є сили, які явно сповідують не національні інтереси, сили, які пропонують повернутися назад – назад до імперії, до залежності, і ця політика рясно підтримується”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО повторив, що майбутнє України можливе лише за умови розвитку демократичних процесів, а також за умови інтеграції до європейського простору, де сповідується демократична політика.

Президент вважає, що подолати парламентську кризу в Україні без реформи Конституції та виборчого законодавства неможливо.

Він наголосив, що є прихильником парламентської демократії. “Парламент сам по собі є носієм вищої демократії”, - сказав глава держави і наголосив, що дуже багато країн проходять процес переходу від президентської до парламентської форми правління. “Цією дорогою йде й Україна”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що у 2004 році в країні була проведена конституційна реформа, яка передбачала початок цього процесу. Президент зауважив, що хоча цю реформу він вважає передчасною і такою, що принесла багато проблем, сама по собі ідея поступового переходу до парламентської республіки була позитивною.

Пояснюючи, чому ця реформа була передчасною, В.ЮЩЕНКО зауважив, що, серед іншого, сьогодні українське суспільство ще не структуроване і не готове до пропорційної системи виборів. За його словами, лише 1,5% українських громадян ідентифікують себе з будь-якою політичною силою.

В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні в Україні лише відбувається процес політичної та ідеологічної структуризації. Через нову систему виборів, за словами Президента, у державі існує “нераціональний процес приходу людини до влади”.

Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, до парламенту потрапляють люди, які мають судимості. “Очевидно, що ці люди не будуть формувати європейські цінності, демократичні цінності. Давайте не будемо забувати, що за цими людьми повний імунітет, і розпочати кримінальну справу проти депутата в Україні неможливо”, - зауважив він.

За словами Президента, разом зі своїми помічниками та суддями депутати формують “кланову модель з дуже проблемними моральними цінностями”, і це відкидає демократичний розвиток країни.

Глава держави вкотре висловився за доцільність зміни системи виборів, у тому числі за повернення мажоритарної системи на місцевому рівні і за відкриті списки на виборах до парламенту.

“Коли ми говоримо, що в українському парламенті є вбивці, вибачте, останній скандал – що там є педофіли, є речі, які говорять про те, що політична виборча система повинна вибудовувати фільтри. Ми не повинні допускати такого роду рецидивів”, - сказав Президент, зауваживши, що без відповіді на це питання також неможливо говорити про подолання корупції на вищих щаблях влади.

“Виборча система в Україні – це система, яка формує рецидиви”, - сказав В.ЮЩЕНКО. “Дуже часто в українську політику ідуть для заробітку, а не для того, щоб виборювати демократичні та світоглядні речі”, - наголосив він.

На переконання Президента, вирішити проблему можна не шляхом революції чи Майдану, а шляхом реформування Основного Закону.