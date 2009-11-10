Експерт про головний результат падіння Берлінської стіни

Директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ вважає головним результатом падіння Берлінської стіни - зникнення з історії комуністичної системи організації суспільства, яка не змогла дати адекватну відповідь на виклики часу.

Про це А.ОРЕЛ сказав на міжнародному круглому столі «20 років після падіння Берлінської стіни: досягнення і перспективи», організованому Центром міжнародних і порівняльних досліджень.

“Мені здається, що найголовніший результат того, що сталося 20 років тому, це зникнення з історії тієї комуністичної системи організації суспільства, яка не змогла дати адекватну відповідь на виклики часу», - сказав він.

На думку А.ОРЛА, у свідомості наших громадян ця подія розглядалася як перемога однієї сторони і поразка іншої. “Я сказав би, що до настання ери ОБАМИ це подія саме так і розглядалося. Слава богу, що зараз є певні зрушення в цьому”, - додав він.

А.ОРЕЛ відзначив, що зараз тривають дуже складні процеси і на Сході, і на Заході Європи. За його словами, на Заході Європи вироблено приблизно одну і ту саму концепцію ставлення до подій минулого, зокрема до подій Другої світової війни. «Не існує окремої французької, італійської або німецької версії інтерпретації цих подій», - сказав він, відзначивши, що на Сході Європи тривають дуже серйозні дебати з цього питання.

Це засвідчила дискусія у польському місті Гданськ, яка проходила в рамках подій, присвячених 70-річчю початку Другої світової війни. А.ОРЕЛ відзначив, що благотворний вплив ЄС був не в силах стримати націоналізм у Східній Європі, в його авторитарних, ще довоєнних формах.

Він наголосив, що в Україні дуже слабким виявився вплив ідей ліберальної демократії, ринкової економіки, соціальної справедливості і толерантності. «На жаль, на свідомість більшої частини нашої політичної еліти, інтелігенції продовжували чинити і чинять вплив зовсім інші ідеї - ідея мовної чистоти, патріотизму в розумінні ідеологічної витриманості, а також, що найнебезпечніше, пріоритет помилкового розуміння національної єдності над індивідуальними правами і повага до свободи особи», - сказав А.ОРЕЛ.

Він звернув увагу на те, що згідно з опитуваннями, проведеними в усіх країнах Східної Європи, Україна - це єдина країна, в якій прихильники демократії і ринкового капіталізму опинилися в меншості в усіх вікових категоріях.

Зокрема, 65% молодих росіян до 29 років позитивно ставляться до багатопартійної системи, а 63% - до ринкової економіки. А серед української молоді ці цифри становлять 34% і 48% відповідно. «Все це я вважаю найсумнішим підсумком діяльності української влади з 2005 року. Це результат заміни понять демократії і ринкової економіки вузьким націоналізмом, нетерпимістю і масштабним розбазарюванням державних ресурсів», - відзначив А.ОРЕЛ.

На його думку, це найголовніша проблема, на яку слід звернути увагу європейським сусідам, зацікавленим у тому, щоб України залишалася демократичною, вільною і толерантною нацією.