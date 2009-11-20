Герман вимагає від ГПУ розібратися з припиненням роботи одеських ТРК

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ганна ГЕРМАН направила депутатський запит до Генеральної прокуратури України з приводу порушення одеською владою свободи слова.

«Не можна бути незадоволеним позицією якогось каналу і закривати його, - зазначила Г.ГЕРМАН у зверненні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН. - Якщо є аудиторія у цього телеканалу, і хтось його закриває, то автоматично порушуються права цих людей. Ми захищатимемо цей канал, незважаючи на якісь політичні позиції. Ми можемо погоджуватися чи ні зі стилістикою каналу, але ми не маємо права порушувати свободу слова».

«Я направила свій запит, і тепер правоохоронні органи і Генпрокуратура в обов`язковому порядку повинні втрутитися, це обов`язково, адже це – порушення закону. Це – перший крок, ми захистимо їх», – наголосила народний депутат.

Тим часом, в Одеській мерії категорично заперечують звинувачення у спробах тиску на телеканали «Арт», «Град» і «АТВ-кабельний», власники яких - Олексій КОСТУСЄВ, Олексій КОЗАЧЕНКО та Ігор МАРКОВ – позиціонують себе опозиціонерами до «помаранчевої» влади.

Як заявив у коментарі УНІАН заступник начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Олег ШЕВЧУК, яке звинувачують в тиску на ці телеканали, «ми взагалі не маємо договірних відносин з найчастіше згадуваними у зв`язку з цим ТРК «Арт» і «Град», і ніяк не можемо впливати на редакційну політику або свободу слова».

Орендарем кількох приміщень в будівлі №1 по вулиці Артилерійській, де, згідно з липневим рішенням Одеського міськвиконкому, почато «планові роботи з демонтажу даху, що продірявився, є приватний міський телерадіоцентр, - уточнив О.ШЕВЧУК. – А проведення ремонту викликане тим, що ряд розташованих на верхніх поверхах кабінетів управлінь міськради, зокрема, міського відділення МНС, вже серйозно постраждали від вологи, про що свідчать тріщини і явні сліди замокання».

Ось будівельники і приступили з 18 листопада до робіт з демонтажу багатошарового «пирога» м`якої крівлі, що прийшла в непридатність і яку буде замінено на нову, зазначив чиновник. А надалі, відповідно до проекту, буде приведено в порядок перекриття, проведено омонолічування».

«Ми дуже здивовані, - додав О.ШЕВЧУК, - що звичайне господарське питання викликало підвищений інтерес деяких політиків. Якщо народним депутатам і навіть кандидатам у Президенти нема про що більше говорити, значить криза в цій країні не закінчиться ніколи».

«Нам не зрозуміло, причому тут наступ на свободу слова, коли ТРК «Арт» або «Град» не є орендарями приміщень за адресою Артилерійська, 1. А обслуговуючий їх інтереси приватний «міський телерадіоцентр», у свою чергу, не є ЗМІ», - зазначив представник міської влади.

«Якщо ж комусь впродовж півроку, коли власників телецентру попереджали про необхідність підібрати собі інше приміщення під офіс у зв`язку з плановим ремонтом, не хотілося цим займатися, то це зовсім не означає, що співробітники Представництва з управління комунальною власністю міськради мають байдуже спостерігати, як руйнується комунальна будівля, в якій ми працюємо», - наголосив О.ШЕВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міської ради звернулося до «Одеського міського телерадіоцентру» з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ, порушуючи постанову Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації в передвиборний період 2009 року».