Ющенко написав Медведєву, щоб показати, хто в домі господар?

Експерти вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм зверненням до російського колеги Дмитра МЕДВЕДЄВА про співпрацю в газовій сфері хотів знизити результативність переговорів прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Таку думку експерти висловили в переданому УНІАН опитуванні, проведеному Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Зазначається, що опитування було проведено з метою з`ясувати думку експертів про наслідки відкритого листа В.ЮЩЕНКА до Президента Росії з проханням про перегляд газових домовленостей між Україною і Росією.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що, з одного боку, цей лист можна вважати симетричною відповіддю листу, який у серпні надіслав В.ЮЩЕНКУ Президент Росії. "З іншого боку, це досить, скажімо так, суперечливий документ, який покликаний, в першу чергу, не допустити результативності переговорів між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНИМ у рамках саміту в Ялті. І лист Д.МЕДВЕДЄВА, і лист В.ЮЩЕНКА більш направлені не один одному, а всередину країни, і більш спрямовані на те, щоб показати, хто в домі господар. Але якщо Д.МЕДВЕДЄВ хотів зміцнити своє становище в країні листом, який було направлено В.ЮЩЕНКУ, то Президент України своїм листом хотів би не стільки зміцнити своє становище, скільки «задавити» Ю.ТИМОШЕНКО під час її зустрічі з В.ПУТІНИМ", - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Соціальний психолог Олег ПОКАЛЬЧУК також вважає, що послання В.ЮЩЕНКА спрямоване до українських виборців. "Це звичайна частина виборчої кампанії й складова держави тут не має вирішального значення. Будь-який Президент будь-якої країни, що має складні відносини з сусідом, начебто спілкується з ним. Але якщо він це робить публічно - це "меседж" своєму виборцеві", - вважає О.ПОКАЛЬЧУК. Він вважає, що в даному разі В.ЮЩЕНКО прагне донести до своїх виборців наступні послання: "По-перше, те, що Віктор Андрійович має право голосу. По-друге, він має достатньо повноважень. По-третє - те, що "меседж" наповнений потенційними виборчими очікуваннями. І, побічно, це "меседж" Юлії ТИМОШЕНКО про те, що в цьому просторі не одна вона є гравцем і конституційно, і за фактом. Президент теж має повноваження висловити свою точку зору", - зазначив соціальний психолог.

У свою чергу, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ вважає позицію В.ЮЩЕНКА абсолютно логічною. Він упевнений, що будь-який наступний Президент України також прагнутиме, щоб було переглянуто газові домовленості з Росією. "До кінця цього опалювального сезону Україна ще якось розплатиться, але, виходячи з того фінансового плану, що існує, і взагалі тих обсягів, які необхідно сплатити, у нас можуть виникнути дуже великі проблеми десь з середини наступного року", - сказав О.ПАЛІЙ.

Кажучи про те, як відреагує Д.МЕДВЕДЄВ на звернення В.ЮЩЕНКА, політолог зазначив: "Росія - це та країна, яка, як і Москва, сльозам не вірить. Для того щоб "вибити" з Росії відповідні поступки і повернення до якогось нормального договору, необхідне щось їй протиставити. Якийсь факт. Мені здається, що оптимальним був би швидкий, оперативний, ефективний розвиток домовленостей з Європейським Союзом. І на якомусь етапі цих зусиль Росія може погодитися на перегляд газових контрактів", - вважає О.ПАЛІЙ.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ упевнений, що звернення українського Президента до російського колеги не має нічого спільного з газовими домовленостями. "Це, мені здається, абсолютно політичний документ, зроблений безпосередньо перед нарадою прем`єр-міністрів двох країн, де, очевидно, розглядатимуться газові питання. Я думаю, що лист має провокаційний характер", - сказав депутат.

Водночас, він вважає, що Україна має вимагати внесення змін до газових контрактів. "Очевидно, це могло бути чітко включено до директив Ю.ТИМОШЕНКО рік тому, коли вона їхала підписувати попередні газові домовленості. Але щось тоді В.ЮЩЕНКО про це не особливо думав", - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він вважає, що питання перегляду газових домовленостей порушене Президентом несвоєчасно. "Існують певні часові рамки, коли це можна робити не на шкоду державі. Можна відразу після опалювального сезону, коли у нас є певне розслаблення ситуації, коли ми не створимо ситуацію, за якої внаслідок якихось хвилювань можуть здійснитися якісь провокаційні дії з боку Росії. А оскільки це зроблено у вкрай невідповідний час, дуже синхронно із заявами російського керівництва, що Україна знов буде щось там відбирати, то мені здається, мета зрозуміла: за рахунок інтересів своєї держави реалізувати свої політичні наміри. У нас Президент давно не піклується про цілі держави", - вважає народний депутат.