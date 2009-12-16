Богословську підтримав Комітет порятунку бізнесу

Представники малого і середнього бізнесу м. Києва підтримали кандидатуру Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ на президентських виборах. Таке рішення вони ухвалили 15 грудня в Києві під час Третього з`їзду Комітету порятунку бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі кандидата на пост Президента України.

Виступаючи на з`їзді, І.БОГОСЛОВСЬКА заявила: «За роки незалежності влада в Україні так і не створила умов для цивілізованого ведення бізнесу, більш того – цинічно паразитує на підприємцях. Тому її потрібно змінити, і вже у 2010 р. у нас є реальний шанс це зробити».

У своєму вітальному слові кандидат на пост Президента України нагадала, що сьогодні Україна посідає 142-е місце щодо легкості ведення бізнесу в рейтингу Світового банку.

«Очевидно, що підприємництво в Україні розвивається не завдяки, а всупереч діям влади. Замість обіцяних спрощень, у законодавчій базі регулярно з`являються зміни, які лише ускладнюють роботу бізнесу. Пов`язано це з тим, що влада дивиться підприємців, як на «дійну корову», а не як на роботодавців», – вважає І.БОГОСЛОВСЬКА.

Політик переконана, що тільки рівні, конкурентні умови для всіх суб`єктів підприємництва дозволять середньому класу стати на ноги і забезпечити економічне піднесення у країні.

«Що потрібно зробити для цього? Потрібно провести радикальну дерегуляцію бізнесу. А саме - замінити систему дозволів системою заявок і страхування ризиків. Позбавити урядовця можливості втручатися у діяльність суб`єктів господарювання. Крім того, потрібно удвічі зменшити кількість податків і обов`язкових платежів, ввести єдиний соціальний внесок і зменшити суму соціальних нарахувань», - вважає І.БОГОСЛОВСЬКА.

У свою чергу підприємці відзначили, що влада в Україні будує феодалізм.

«Вони поводяться як мародери – приходять і забирають бізнес, залишають наші сім`ї і сім`ї наших співробітників без коштів для існування. Але так не триватиме вічно. Вже цього року нам вдалося відмінити багато незаконних рішень Київради. Переконаний, за допомогою Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ та інших свідомих політиків національного масштабу ми зможемо захистити себе і весь український бізнес від безчинства корупційної влади», - заявив на з`їзді співголова Комітету порятунку бізнесу Юрій АРТЕМЕНКО.

Довідка УНІАН. Комітет порятунку бізнесу розпочав свою діяльність в лютому 2009 р. До складу Комітету входять перевізники Києва, Асоціація малих архітектурних форм (МАФ), Асоціація роботодавців, представники ринків Києва – всього представники більш як 10 різних сфер бізнесу.