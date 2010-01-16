Якщо на Донбасі будуть фальсифікації, обласний екзит-пол їх виявить

Центр соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій 17 січня 2010 року проведе опитування «Президентські вибори – 2010. Луганський обласний екзит-пол». При цьому результати екзит-полу можна буде використані як оцінку рівня фальсифікацій. Так прокоментував проект регіонального екзит-полу директор ЦСТ Сергій Панченко.

«Дані екзит-полу становлять інтерес не тільки науковий. При похибці в 2,1% ми можемо змоделювати ефективність маніпуляційних технологій і розкрити ступінь фальсифікації на цих виборах. Сам факт проведення регіонального екзит-полу може істотним чином стримати розмах фальсифікаторів. Триступінчата шкала вибірки, масштаб охоплення ділянок і кількість інтерв`юєрів дозволяють нам говорити про високий ступінь точності результатів».

За словами С.Панченка, дані екзит-полу при порівнянні з показниками явки цілком можуть дати адекватні й ефективні механізми оцінки ступеня фальсифікації.

«Фальсифікації, маніпуляції, адміністративний ресурс сьогодні є основними механізмами ведення політичної боротьби. При цьому останнім часом як технологію використовують соціологію. І цей факт не може не турбувати. Водночас, екзит-пол сам по собі цілком ефективний механізм боротьби з брудними політичними технологіями».