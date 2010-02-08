Спостерігачі CIS-EMO: Україна отримала залік і дуже добру оцінку

Спостерігачі від міжнародної місії CIS-EMO в цілому позитивно оцінюють рівень організації та проведення другого туру президентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, екс-віце-прем’єр Польщі Анджей ЛЕППЕР, який є складі цієї місії, зазначив, що «ми чергували постійно на дільниці. Жодних серйозних порушень, які могли б вплинути на результат виборів, з ранку до вечора ми не помітили”.

“Наша оцінка є однозначною – вибори пройшли відповідно до всіх демократичних стандартів», - сказав він.

А.ЛЕППЕР також зазначив, що вчора увечері він мав зустріч з кандидатом у Президенти Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, під час якої останній запевнив, що в разі свого обрання главою держави і надалі сприятиме побудові добросусідських відносин з Польщею.

У свою чергу депутат Європарламенту Сильвестр ХРУЩ підтримав висловлену А.ЛЕППЕРОМ позицію щодо високого рівня проведення голосування на виборах. З цього приводу він сказав: «Більша частина європейських політиків спостерігала за тим, що відбувається в Україні. Україна і українці отримали залік і дуже хорошу оцінку на цьому іспиті (мається на увазі президентські вибори - УНІАН)».

Разом з тим керівник місії міжнародних спостерігачів CIS-EMO Олексій КОЧЕТОВ зауважив, що основною проблемою на виборах стала недосконалість реєстру виборців. На його переконання, за п’ять років українська влада «могла навести з ним порядок».

На підтвердження своїх слів він навів приклад, коли на одній з виборчих дільниць жінка, яка 33 роки перебуває у шлюбі, у списку знайшла своє дівоче прізвище. «Як це можливе», - висловив здивування О.КОЧЕТОВ.

Водночас на запитання, чи вплине якимось чином на імідж України в очах євроспільноти можливе оскарження результатів виборів у судах, він сказав: «Думаю, на іміджі України це не сильно позначиться. Більше відіб’ється те, як влада і кандидати ставляться до виконання законодавства, оскільки правовий нігілізм значно гірше позначиться на іміджі України, ніж процедурні затягування з оголошенням остаточного результату».

У свою чергу А.ЛЕППЕР, наводячи досвід Польщі у таких випадках, зауважив: «Протести є завжди, і Польща в цьому не набагато відрізняється від України».

За його словами, часто трапляється, що «людина, яка програла, не може змиритися з цим».